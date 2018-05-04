宏達電4月營收21億元 月減24.3% 創下13年多來新低

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公布 4 月合併營收 21 億元，月減 24.27%，年減 55.47%，已連續 3 個月營收都不到 30 億元，不僅是今年低點，更寫下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低；新旗艦 U12 + 外傳將在 5 月 23 日發表，可望挹注第 2 季營收。

非蘋陣營第 1 季末以來陸續推出旗艦機，但宏達電先以中階機及入門機應戰，雖有 Vive Pro 及 Vive Focus 上市，但對營收挹注並不明顯，在新旗艦開賣前，營收持續低迷，4 月營收再往下滑，累計今年前 4 月合併營收 108.9 億元，年減 43.42%。

宏達電日前已寄出邀請函，將在 5 月 23 日舉辦新品發表會，為全球首場以 Party 方式舉辦的發表會，將邀請客戶及粉絲一起參與，希望可以帶起話題及風潮；從邀請函圖片來看，手機內含 4 顆鏡頭，市場猜測應是今年旗艦 U12+，隨著新旗艦發表及開賣，可望挹注第 2 季的營收。

根據目前流傳的規格，宏達電 U12 + 為 6 吋 Super LCD 螢幕，搭載 18:9 全螢幕，Qualcomm Snapdragon 845，前後都是雙鏡頭， 前置 800 萬畫素雙鏡頭，後置則是 1200 萬畫素及 1600 萬畫素雙鏡頭，版本分成 4GB RAM / 64GB ROM、6GB RAM / 128GB ROM，Edge Sense 側框啟動功能將新增更多功能。