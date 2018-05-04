保固條款遭美FTC警告 宏達電重申 正積極解決疑慮

外電報導指出，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 在 4 月間發函給 6 家公司，警告違反美國產品保固法律條款，要求改善，宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日證實接獲 FTC 來函，強調正解決 FTC 的疑慮，確保 HTC 恪遵所有產品保固的相關法律規範。

根據外電報導，遭 FTC 發函警告的公司包括微軟、任天堂、Sony、現代汽車、華碩 (2357-TW)、宏達電等 6 家公司，主要是在原廠保固條款中，違反規定，要求廠商自行改善及遵守。

外電報導表示，6 家公司各有 30 天調整及修改保固政策，到時 FTC 將會再針對服務條款進行審查，若還是有違反相關規定的內容，FTC 將會採取法律行動。

根據美國在 Magnuson-Moss Warranty Act 內容，有關產品保固部分，消費者即使未使用原廠指定零件或是維修商，也有保修的權利，包括保固貼紙也算是違反規定；美國對原廠保固條款的規範明顯與台灣市場的現況不同，在台灣，未使用原廠零件，或不去原廠維修，撕掉保固貼紙等，都可能會失去保固的權益。

FTC 一口氣發函給 6 家公司要求改善，宏達電今日回應指出，已接獲美國聯邦貿易委員會 FTC 來函，正積極解決 FTC 的疑慮。