農業農村部：農村承包地确權工作進入收尾階段

農業農村部網站4日消息，當前，農村承包地确權登記頒證工作進入收尾階段。根據中央要求，農業農村部2018年將以保質保量完成任務為目标，以實地督導解決疑難問題為手段，以成果推廣應用為重點，加快工作進度，确保到年底全國農村承包地确權登記頒證工作基本完成。

據了解，當前各地确權工作取得了明顯成效，得到了廣大基層幹部群衆的普遍認可。但随着确權工作進入收尾階段，剩下的都是“難啃的硬骨頭”，有的地方土地權屬不清、糾紛多，有的地方地形地貌複雜、勘測難度大，一些已完成的地方還存在前期工作質量不高造成返工等問題。

為繼續做好确權工作，農業農村部將重點從三方面發力：一是加強督促指導，要求尚未完成的省份加快進度，已完成省份要重點解決遺留問題。二是加快數據匯交，推進國家級确權登記數據庫和農村土地承包經營權信息應用平台建設，提高農村承包地管理信息化水平。三是探索确權成果應用，為土地經營權抵押貸款、承包地有償退出、互換并地等提供支撐，充分釋放确權紅利。

據介紹，針對當前确權工作存在的突出困難和問題，當務之急要在督促已完成省份做好查漏補缺工作的基礎上，重點對未完成省份加強督導檢查，督促其按照時間表倒排工期、倒逼任務。農業農村部將結合各地确權工作進度報送、數據匯交和實地督查情況，不定期通報工作進度和質量。加強對權屬調查、實地測繪、資料歸檔等方面的質量管控，确保數據資料真實、準确和完整，實現全國農村承包地“一張圖”不缺不漏。針對各地存在的無地農戶、土地權屬争議等曆史遺留問題，開展實地調研和摸底調查，梳理問題、分析原因、摸清底數，為銜接落實好二輪承包到期後再延長三十年政策，探索解決無地農戶等遺留問題提供依據和參考。

自2014年部署開展整省試點以來，經過各地各部門的不懈努力，全國确權工作取得了積極進展。截至2017年12月底，全國31個省(區、市)均開展了承包地确權工作，共涉及2747個縣級單位、3.3萬個鄉鎮、54萬個行政村;承包地确權面積11.59億畝，占二輪家庭承包地(賬面)面積的80%以上。

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