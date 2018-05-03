交易所宣佈由即日起公開交易DasCoin

倫敦 - Media OutReach - 2018 年 5 月 3 日 - Das ecosystem 內價值儲藏工具及信任貨幣 DasCoin 將由今日起在多個加密貨幣交易所開始公開交易。

在倫敦中部舉行發佈會，代表了其兩年來商業平台發展的準備歷程及戰略活動的高峯。

為維護其作為信任貨幣的地位，DasCoin 將僅在公開交易平台進行交易，而平台會以同樣嚴格的「了解你的客戶」身分驗證協議（鞏固了 DasCoin 的基礎）進行操作。

DasCoin 行政總裁 Michael Mathias 說：「公開交易是 DasCoin 發展的一個標誌性的里程碑，同時在這些初始交易所上市證明了我們獨有區塊鏈解決方案模型所帶來的利益。這履行了 DasCoin 大量工作的承諾，並以我們上一年三月發佈的專有區塊鏈為基礎繼續發展。」

Mathias 繼續說，「我們很高興在繼續發展的進程中，與三家交易所、一些已成立的以及其他新的創新市場進入者一同合作。隨著我們的區塊鏈聯盟的持續拓展，我們期待宣佈更多項目。」

DasCoin 將於今日稍後在以下交易所開始交易：

- European Blockchain Exchange (EUBX)

- BTC Alpha

- Coinfalcon

DasCoin 同時發佈了技術白皮書，可於以下網頁下載： www.dascoin.com。

自 2017 年 3 月區塊鏈發佈以來，已經鑄造出超過 7.5 億枚 DasCoin。

NetLeaders 社區的會員購買許可時，他們會被允許於區塊鏈上獲得一定數量的 周期（容量單位）。這些周期可用於各種服務，或提交至 DasCoin 鑄造隊列並轉換為 DasCoin。最高總量可達 85.89 億枚 DasCoin。

DasCoin 擁有並管理一流的區塊鏈技術，該技術基於比特股 (BitShares) 的一個名為 Graphene 之分散式賬本技術而生成。比特股 (BitShares) 是現存其中一種最長及表現最好的分類賬，其處理容量可超過每秒 100,000 宗交易。

於 4 月 1 日，DasCoin 已將其代碼庫推出至 Github 中，確保每一則區塊鏈內的資訊都可被分享或查詢，從而讓 DasCoin 的區塊鏈更為透明。

除此之外，DasCoins 不會像比特幣及其他驗證機制貨幣般進行「開採」。結果是，鑄造過程顯著減少了能源消耗並成就了一個更公平的價值分配。

關於 DasCoin：DasCoin 是一種用作儲存及交換價值的更佳方式，亦是貨幣發展的下一個階段。

DasCoin 是位於一個創新數碼資產系統中心的一種基於區塊鏈的貨幣，致力突顯其優勢，消除現行貨幣系統的弱點。DasCoin 快速、高效、均衡、安全和極具擴充能力。

透過更高的運營效率和交易額度、更廣泛的分配、更佳的管治和更嚴謹的監管合規，DasCoin 專注建立一種表現卓著的數碼貨幣。DasCoin 受行業領先的安全協定和區塊鏈許可的保護，是行業的領導，向著成為世界第一種主流數碼貨幣的目標進發。

www.dascoin.com

https://dascoinexplorer.com

https://webwallet.com/blog/2018/04/12/dascoin-is-launching

https://netleaders.com

更多關於交易所的資訊，可瀏覽以下網頁 --

BTC Alpha - https://btc-alpha.com/exchange/

Coin Falcon - https://coinfalcon.com/

European Blockchain Exchange (EUBX) - https://eubx.io/