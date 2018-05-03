小步先行 高盛馬上要開始交易比特幣期貨了

在數位貨幣逐步崛起的時代，高盛躍躍欲試先邁出了「一小步」。

彭博援引知情人士透露，高盛正在準備涉足新的數位貨幣市場，開始交易比特幣期貨，並計劃從小做起、提供數量有限的相關衍生品，後續也將設計更多無需交割的遠期產品。

上月底，高盛已經高薪聘用了前加密貨幣交易員 Justin Schmidt，希望能夠搭建起一個比特幣交易平台，可能他會帶領團隊在高盛推出一個加密貨幣交易櫃檯。高盛如果建成這個項目，將成為美國第一個創建比特幣交易平台的大型銀行。

目前，兩家大型交易所芝加哥期權交易所（Cboe）和芝加哥商品交易所（CME）都在去年 12 月正式推出了比特幣期貨。此外，那斯達克也在今年表示考慮推出比特幣期貨，但希望推出「有別於現有產品」的期貨合約。

比特幣期貨目前採用現金結算的方式進行交易，合約到期後，交易者將收到或支付價差。若以實物交割的方式進行清算，交易者將在合約到期時直接擁有比特幣。

對於那些想在這一市場中下賭注的投資者而言，現金交割的方式更具吸引力。這一點也同樣符合高盛這類大型投行的需求。如果直接交易比特幣或實物交割，就會面臨被盜或駭客襲擊的風險，而耗費財力人力來搭建一套安全的防盜系統顯然還不是現階段高盛想要考慮的問題。

截止發稿前，比特幣價格為 9170 美元：

『新聞來源／華爾街見聞』