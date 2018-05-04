中升控股(00881-HK)擬購回現有換股債 升4.835%

中升控股(00881-HK)現報23.85元，升1.1元，升幅為4.835%。成交20.7萬股，成交額為470萬元。

該公司公布，公司于2017年10月30日發行的本金總額23.50億港元的2018年到期零息可換股債券(ISIN：XS1701426246)，2018年5月3日，公司與J.P.Morgan Securities plc訂立交易經辦人協議，據此，J.P. Morgan Securities plc已就計劃購回現有可換股債券獲委任為公司交易經辦人。于公告日期後，該公司可不時透過獨家交易經辦人繼續進行購回。現有可換股債券的購回價格將于股份于2018年5月4日在香港聯交所的買賣已經結束後厘定。

2018年5月3日，公司已與經辦人訂立債券認購協議，經辦人將認購或促使認購人認購該公司將予發行初步本金總額為39.25億港元的2023年到期零息可換股債券，并就此付款或促使認購人就此付款，且該公司將向經辦人授出期權以供認購本金額最多達額外7.75億港元的2023年可換股債券。擬定2023年可換股債券將于香港聯交所上市。

公告稱，發行2023年可換股債券的所得款項淨額估計約為38.8 億港元，其中約65%將用作購回的資金;約15%將用于開設新4S店鋪以進一步擴展公司的網絡覆蓋及于有關機會出現時進行潛在并購;約10%將用于營運資金用途，以強化集團的財務狀況;及約10%將用于償還境外債務。

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