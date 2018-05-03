川普角逐諾貝爾和平獎？18名共和黨議員正式提名

當地時間 5 月 2 日，18 名美國共和黨眾議員向諾貝爾獎委員會遞交申請，正式提名川普總統為 2019 年諾貝爾和平獎候選人。

印第安納州共和黨眾議員盧克 · 梅瑟（Luke Messer）帶領此事，在提名信中，盧克和他的共和黨同僚們聲稱，川普應該「獲得 2019 年諾貝爾和平獎，以表彰他在朝鮮半島和平與無核化方面所作的努力」。

「自上任以來，川普持續向北韓 『極限施壓』（Maximum pressure)，並促使其放棄核武，為地區帶來了和平，沒有人比川普更值得獲獎」, 信中寫道。

在朝鮮半島南北領導人會面後，韓國總統文在寅此前也表示，「川普總統應該贏得諾貝爾和平獎。我們只需要和平」。

諾貝爾和平獎？川普應該想想伊核協議

朝鮮半島和平曙光初現，那麼，事關中東和平大局的伊核協議呢？

今年 1 月，川普宣布 「最後一次」 延長對伊朗的制裁豁免期，將 5 月 12 日定為修改伊核協議的最後期限。

4 月末，英法德三國聯合，輪番遊說川普，勸其放鬆在伊核問題上的強硬立場，但華盛頓方面依舊錶現得我行我素。

距離川普給出的「死期」（deadline），還有不到 10 天時間，各方立場依舊僵硬。

法國駐以色列大使 Hélène Le Gal 此前警告說，美國退出伊核協議，可能將使該地區陷入戰爭邊緣，因為德黑蘭會「立即」恢覆核武開發計劃，刺激以色列作出反應。

5 月 1 日，以色列議會新聞處發布消息稱，議會已授權，在緊急情況下，總理和國防部長均同意即可進入戰爭狀態。

《紐約時報》2 日刊登歐巴馬政府副國務卿 Antony J. Blinken 的專欄文章《想贏諾貝爾獎，川普應該想想伊核協議》。

文章稱，伊朗遵守了 2015 年伊核協議，美國撕毀協議是一個巨大錯誤，這給了伊朗強硬派加速突破核能力的藉口，也會使平壤心生疑懼，使得在朝鮮半島取得的成果可能得而復失，未來將難有進展。

歐巴馬得獎後對 7 國動武

據了解，獲得諾貝爾獎提名的規則相對寬鬆，只對遞交申請的人員有所限制，即要求是國家立法機構的議員、大學教授或者前獲獎者，其他並無限制。

在此之前，美國已經有 4 位總統獲得過和平獎，分別為西奧多 · 羅斯福（1906 年）、伍德羅 · 威爾遜（1919 年）、吉米 · 卡特（2002 年，卸任後獲獎）和巴拉克 · 歐巴馬（2009 年）。

值得注意的是，歐巴馬總統當時獲獎理由是「為加強各國人民之間的國際外交和合作而進行的非凡努力「。

不過，1990 年至 2015 年擔任諾貝爾獎委員秘書長的倫德斯塔德（Geir Lundestad）對美聯社表示，2009 年將諾貝爾和平獎授予美國總統歐巴馬未能實現委員會希望的成果。

據統計，歐巴馬任內除了繼續阿富汗和伊拉克戰爭，還派出美軍特種部隊前往敘利亞，同時批准空襲利比亞、巴基斯坦、索馬里和也門的恐怖分子，累計對七國動武。

『新聞來源／華爾街見聞』