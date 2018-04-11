嘉佩樂酒店集團在中國三亞開設第二個旗艦酒店

三亞嘉佩樂酒店在 2018 年第四個季度正式營業

新加坡 2018 年 4 月 11 日电 / 美通社 / -- 嘉佩樂酒店集團與中國房地產界領銜的中國葛洲壩集團房地產開發有限公司，正式宣佈三亞嘉佩樂酒店將在 2018 年的第四個季度開業。三亞嘉佩樂酒店位於海南島幸福灣的海岸線，在 13.8 公頃熱帶天堂的土地上為顧客提供 190 間精美華麗的客房、套房和別墅，成為嶄新的地標性豪華酒店。



Capella Sanya -- Arrival experience at the Lobby



Capella Sanya -- The Romance Lawn

三亞嘉佩樂酒店是兩位世界頂級著名設計師合作的藝術結晶：Jean-Michel Gathy 和 Bill Bensley 。在此可以把中國南海的秀麗風景一覽無餘。兩位設計大師用他們的創意天賦把三亞嘉佩樂酒店的奢華服務、景觀設計和休閒設施體現的淋漓盡致。酒店設計深受絲綢之路商人冒險經歷的啟發，把該古老貿易之路沿線獨特的風土人情和豐富的文化歷史完美的融合在一起。

幸福灣的傳奇歷史可以追溯到 600 多年前一組波斯商人來到中國。他們在返回故鄉的時候遭遇了海上颱風。有些倖存者漂浮到了一個未知的島嶼上。在這裡他們積累了巨額的財富並最終回到了家鄉。為了紀念這段特別的經歷和美好的祝福，他們把該島命名為「幸福灣」（中文名是土福灣）。

嘉佩樂酒店集團的首席執行官 Nicholas M. Clayton 先生說到「我們很感激有這個機會可以把嘉佩樂的經驗帶到中國數一數二的度假旅遊勝地。私家地理雜誌把我們推選為世界第 5 大最佳酒店品牌。我們會把這些獲獎因素融入三亞嘉佩樂酒店，作為典範。」

中國葛洲壩集團房地產開發有限公司何金鋼董事長說到「三亞嘉佩樂酒店將成為中國豪華沙灘度假酒店的全新地標。我們在房地產開發領域不斷追求卓越，這跟嘉佩樂酒店集團在創造獨一無二的客戶體驗上完美的結合在一起。」

三亞嘉佩樂酒店擁有 190 個客房、套房和別墅，其規格在全島都屬於最奢華型的。這些裝修豪華的房間包括行政套房、2 個到 4 個臥室的別墅、配有莊園的總統套房以及 5 棟低層宅邸，全面提升居住體驗感受的層次。

酒店設計還精心考慮到不同背景顧客的喜好和需要，比如蜜月情侶、大家庭和團體獎勵旅行。為了滿足不同客戶的口味，我們提供 6 種獨特的餐飲選擇：特色餐廳、正宗中餐、風味麵條專櫃和大堂酒吧等。我們還提供創意獨特的養生理療，比如 Moroccan Hammam 和「Snow Cabin」，讓顧客在三亞嘉佩樂酒店的體驗趨於完美。

想瞭解三亞嘉佩樂酒店的更多信息，請登錄 www.capellasanya.com

關於嘉佩樂酒店集團

嘉佩樂酒店集團的總部位於新加坡，在中國、歐洲和美國都設有辦公室，擁有兩個著名酒店品牌，為全世界的旅遊人士提供卓越的酒店管理服務。嘉佩樂酒店及度假村為高端旅客提供超豪華型酒店、度假村和住宅理念，以及個性化的服務。酒店在杜塞爾多夫、聖盧西亞、上海和新加坡都有營業，並計劃在印尼烏布、曼谷、馬爾代夫和悉尼開業。索利斯酒店及度假村涵蓋獨家精選的度假村、酒店和住宅單位， 為世界旅行者和會議策劃者專門設計，為他們提供國際化的體驗、舒適的環境、美味佳餚和世界級的休閒理療。該酒店現在位於愛爾蘭的多尼戈爾、中國南京和美國的亞特蘭大，並計劃在巴厘島和廣州開業。具體詳情請瀏覽 www.capellahotelgroup.com

關於中國葛洲壩集團房地產開發有限公司

中國葛洲壩集團房地產開發有限公司 (英文全稱：China Gezhouba Group Real Estate Corporation)，簡稱「中國葛洲壩地產」，是國務院國資委首批確定以房地產為主業的 16 家央企之一。該公司專業從事高端物業的開發與經營，產品形態包含：精品住宅、城市綜合體、旅遊地產、高端寫字樓等。在中國企業「走出去」歷史進程中，該公司積極聚焦「一帶一路」，將該公司高價值理念推向世界。秉持「高價值地產引領者」的發展戰略，率先研發國內領先的「5G 科技」體系，致力於為全社會提供綠色科技建築產品。具體詳情請瀏覽 http://en.gzbfdc.com/

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