歐元區今明兩年經濟增速將放緩 且下檔風險加大

歐盟執委會週四預測，繼 2017 年的大幅擴張後，歐元區經濟成長今明兩年將放慢腳步，彰顯歐元區需趁擴張仍強勁時快速實施改革的必要性。執委會預計，歐元區 19 國今年經濟增幅將從 2017 年的峰值 2.4% 降至 2.3%，到明年進一步放緩至 2.0%。「整體而言，這份預測值面臨的風險已上升，目前偏向下檔。」

路透路導，歐盟執委會列出的風險包括金融市場波動性、美國順週期性財政刺激以及貿易保護主義升級等。其中，美國順週期財政刺激可能會導致經濟過熱，及升息步伐加快。

執委會經濟事務部主管 Marco Buti 指出，「為了更具韌性，我們還必須要確保擁有未來使用宏觀經濟政策的空間，這代表我們需要繼續削減債務；而且我們需要大力推進經濟和貨幣聯盟的完善。」

他說，這些風險使得歐盟領導人在 6 月推進歐元區改革變得更加重要。「歐洲理事會 (European Council)6 月絕不能推遲關鍵性的決定。明智的做法是未雨綢繆，等到天邊出現烏雲時就太倉促。」

歐洲領導人將於 6 月決定推出歐洲存款保險計畫的路徑，並為歐元區銀行業處置基金提供一後備支援，以防基金在發生重大銀行業危機時資金告罄。

歐盟領導人預料也將決定將歐元區紓困基金轉變為歐洲貨幣基金 (European Monetary Fund)，賦予其更大的權力，其中包括主權債重組以及對各經濟體進行例行監督。

歐元區通膨率今年料為 1.5%，歐盟執委會預計 2019 年將升至 1.6%。歐洲央行希望通膨率保持在略低於 2% 的水準。

2019 年歐元區政府赤字總計料將進一步縮減至相當國內生產總值 (GDP) 的 0.6%，今年這一比例料為 0.7%；今年債務相對 GDP 的比例預計為 86.5%，明年預估下降至 84.1%。

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