貨幣專家警告：川普還會祭出制裁 俄羅斯盧布恐再跌一波

雖然不少人認為，俄羅斯有望挺過制裁，盧布將隨油價反彈。不過仍有貨幣專家警告，需當心進一步的制裁，帶來新一波盧布賣壓。

據《CNBC》報導，法國巴黎銀行 (BNP Mellon) 首席外匯策略師 Simon Derrick 表示，由於敘利亞的緊張局勢升級，更多的制裁恐將出現，會使俄羅斯盧布更加危險。

Derrick 說，上周的盧布大貶是一種價格行為，過去 20 年大約只出現過 2-3 次，如 2014 年末的盧布危險，以及 1998 年和 2008 年全球金融危機爆發之前的景象。

過去的 7 天中，盧布由 61.2 兌 1 美元，快速貶至 63 附近。原本市場預計周一美國會實施更多對俄羅斯的制裁，但川普推遲了這個決定。

美元兌俄羅斯盧布日線走勢圖 (今年以來表現)

Derrick 表示，盧布出現危機時，通常會持續 2-3 星期，有時一天就見到 10% 的跌幅，當前正處這樣的循環中。

傳統上俄羅央行會出手，拋售其他貨幣，來穩定盧布。在 2014 年克里米亞所帶來的制裁中，據稱俄國央行動用了約 800 億美元的外匯儲備。

但是 Derrick 認為，這次央行不會再動作，一方面是央行從 2014 年的故事中已學到教訓，此外，還會有更多的制裁推出，這也可能是導致盧布再次下滑的導火線。