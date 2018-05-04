分析員﹕港股今低開 金融股可低撈

美國股市在當地時間周四出現單日轉向，其中道瓊斯指數更成功倒升，市場人士相信今日大市將會低開，短期內仍會在3萬至30800點之間徘徊。

道瓊斯指數在早段錄得逾300點跌幅，其後跌幅逐步收窄之餘，更倒升收市。道指收市報23930點，升5點或0.02%，標準普爾指數收市報2629點，跌5點或0.2%，納斯達克指數收市報7088點，跌12點或0.2%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7502點，跌40點或0.5%，德國DAX指數收市報12690點，跌112點或0.9%，法國CAC指數收市報5501點，跌27點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報78.24元，較本港收市價高0.7%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.88元，較本港收市價高0.5%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.19元，較本港收市價高1.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.88元，較本港收市價低0.5%。

近期外圍股市跌多升少，道指在當地時間周四更先失守250天平均線後才出現反彈，反映出見前外圍市況並非太理想。始終投資者受到中美貿易磨擦，以及美國聯儲局有機會在今年內加息4次等利淡消息困擾，導致投資者較偏向沽貨離場。不過反映投資者恐慌情緒的VIX指數收市報15.9，處於20以下，顯示出投資者暫的對後市並非過份恐慌。至於港股方面，就如市場人士預測，今日大市將會低開，不排除又再次在3萬點附近爭持，惟已公布今年首三個月業績的友邦(01299-HK)，應可以又再次受惠於業績表現。而在今午公布首季業績的匯豐控股(00005-HK)，投資者可待管理層闡述該行表現後才作出判斷，今早可以先行觀察。另一方面，政府公布今年3月份香港零售銷售增長達23.7%，表現相當強勁，預料零售股及收租股今早表現可以看高一線。

對於後市走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今日大市將會低開，惟後市仍會在3萬至30800點之間上落。若金融出現較大規模調整，可以低撈，不過投資者切勿太貪心，獲利時便先沽出。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)