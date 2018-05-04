美國上週首次申領失業救濟金增至21.1萬人 低於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一週首次申請失業救濟人數低於預期，顯示就業市場持續熱絡。美國勞工部公布的數據顯示，截至 4 月 28 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週的 20.9 萬人，向上增加 2,000 人，至 21.1 萬人，經濟專家預估值為 22.5 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數由前一週的 229,250 人，向下降至 221,500 人，為 1973 年 3 月以來最低。



截至 4 月 21 日當週的連續申領失業救濟金人數則是由前一週修正後的 183.3 萬人，向下減少 7.7 萬人，至 175.6 萬人，為 1973 年 12 月以來最低。經濟專家預估值為 183.5 萬人。



首次申領失業救濟人數沒有出現預期中的更大幅度成長，維持在接近半個世紀以來的最低水準，這是週五公布月度就業數據前又一個勞動力市場持續熱絡的跡象。



一般估計，美國勞工部週五公布的非農就業報告可能顯示 4 月份新增就業人數反彈，失業率小幅下降至 4%。合格工人持續短缺促使雇主儘量保留員工，使得申領失業救濟人數維持在歷史低點。



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