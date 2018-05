戰略轉型——彭博加入「付費牆」媒體陣營

5 月 3 日,彭博在其網站上正式宣布,開啟使用付費牆。

此次,彭博開啟的付費模式共有兩種級別:

一種是每月 34.99 美元的「基本款」,包含所有途徑(網站、行動端、平板電腦端等)下可獲得的彭博網站內容、影音、直播以及僅對訂閱者發送的每日新聞推送內容。

另外一種則是每月 39.99 美元的「升級款」,除了包含「基本款」的所有內容外,還增加了《彭博商業周刊》以及一些 BloombergLIVE 的獨家活動。

當然,作為原本不向一般消費者收費的彭博,也為想要免費獲取內容資訊的讀者準備了每日 10 篇的免費閱讀額度,以及每日 30 分鐘的免費彭博電視直播。

(圖片截取自 John Micklethwait 在彭博網站上發表的公開信《A Letter From Our Editor-in-Chief About the New Bloomberg Digital》)

此次彭博向內容收費的方向轉變,可視為其媒體業務的戰略轉型之舉。

因為此前,對於普通的讀者,彭博網站上的內容都是免費提供的。除了廣告收入外,彭博的收費對象主要是那些需要購買彭博的數據以及其金融分析終端的企業。

但彭博社主編 John Micklethwait 認為,高凈值人群對閱讀內容的品質是有剛性需求的:

「他們生活在知識經濟的世界裡,和金錢相比,時間更為重要。」

因此,通過滿足目標群體對高品質內容 / 資訊快速獲取的需求,或將能成為幫助彭博在未來提高付費用戶粘性及增長率的有效手段。

在彭博之前,《華爾街日報》《金融時報》還有《紐約時報》等,都已經開始了對內容服務進行收費;而在中國媒體中,《財新》也在去年 10 月推出了付費牆業務。

當然,前些年很多美國的大報在嘗試收費後也遭遇到 90% 以上用戶流失,有不少大報的網站不得不再次回歸免費。所以,彭博此次的嘗試將會備受關注。

值得稱讚的是,彭博在此次改版中,對於用戶體驗的提升給出了一個很好的嘗試:即,「當新的一天開始時,你可以打開彭博社,一份虛擬報紙就會直接發送到你的手機上;而當你離開工作時,你將會收到關閉彭博社的提醒。此外,內容推送將會有三個地區的版本——歐洲、亞洲和美洲。

『新聞來源/華爾街見聞』