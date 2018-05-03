全球最大資管掌門人：未來十年的金融業將是這樣

十年後的金融業將會是什麼樣子？

在全球最大投資管理公司貝萊德 CEO Larry Fink 看來，未來的金融業要想持續發展，就必須給投資者提供更好的服務，同時要以增加投資者的投資產出為目的。

周二，Fink 在貝萊德關於因子投資的一場數字會議上稱，他和貝萊德長期以來都在努力為客戶提高用戶體驗。

在會議上，他希望在 2028 年時，也就是十年後，金融企業能夠做出一些變化：

長期以來，金融服務企業的更注重產出。如果暢想 2028 年，我希望會調整我們注重的『產出』，現在的金融企業對投資者的服務並不好。

Fink 繼續說：

人們並不喜歡存錢，花錢顯然更有趣一些。但是不論選擇為何，大家必須要存一些錢以備不時之需。我們存錢是為了應急，為了買房，為我們的孩子以及他們未來的需要，或者為了我們不再工作之後的各種需求。對現在的客戶來說，最大的風險莫過於就是把錢存在銀行里。

應急的話，把錢放在銀行還可以，因為需要流動性；如果要準備買房的話，那就需要準備 5 到 7 年來存錢；如果為了孩子，這就成為了一項 18 年的工程；而為了退休後的生活存錢，則是一個 40 多年的更浩大工程。

如果投資者更注重產出的話，他們的投資效果將會好得多。

因此，Fink 希望金融企業能夠幫助客戶去建立投資組合，來取代投資者只是把錢投在銀行里的做法。

此外，Fink 還提及了他對科技的看法。

科技正在改變我們做的每件事。我們將會利用科技來提升效率。由於實現了電子化，貝萊德的每一筆交易成本下降了 80%。

不過，他也指出，科技的迅速發展可能會給勞動力市場帶來負面影響。

70% 的美國人擔憂他們會被裁員，這一比例是史上最高的。例如，全美有 300 萬卡車司機，當他們聽到自動卡車之類的新聞，他們肯定會擔憂。這會帶來更大的不確定性。當然，科技會帶來新的就業機會，問題是我們如何讓人們適應新的工作機會。

這也是我為什麼認為和稅改相比，大規模基礎設施建設更為重要。我們在轉型期需要就業機會，如果能夠在未來十年開展更多的基礎設施建設，那些可能失去工作的人就能夠充分就業。雖然貝萊德的確在減稅過程中獲益，但是我更期待美國經濟能夠通過基建來轉型。

『新聞來源／華爾街見聞』