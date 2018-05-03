【港股解碼】清華大學朱民:U+A0美加息連貿易戰U+A0U+A0憂全球金融危機再現

清華大學國家金融研究院院長朱民，5月3日出席團結香港基金論壇，發表主題演講: 中美貿易摩擦牽動環球格局。他擔憂美國正處加息周期，再加上與中國打貿易戰，或會引發新一輪環球金融危機，殺傷力較2008年還強!



他分析，環球經濟已關係密切，2008年發生的環球金融危機，讓全球金融市場蒸發了一半規模，減少26.4萬億美元，還令6700萬人失業，雖然他們跟雷曼兄弟事件毫無關係，但亦無辜受拖累。美國、中國的GDP增速每降一個百分點，也會對貿易往來國家有所影響。正是由於環球關連度愈趨密切，一旦市場朝著同一方向移動，將會令流動性緊張起來，以至容易引起市場波動以至發生危機。



近期由特朗普政府發起的中美貿易磨擦，指中國對美貿易不平衡，對美國知識產權保護不足，以至科技產業提供政府補貼，造成不公；今天美國正派出貿易代表到中國進行談判。不過，他認為，美國發起貿易戰，對美國影響大於中國，因為現時美國貿易增長主要來自中國；而美國對中國的農業和服務業是處於貿易盈餘，中國對美國的製造業貿易則錄得盈餘。中美貿易戰亦會打擊全球產業鏈。然而美國依然挑起貿易摩擦，他認為主要是涉及政治問題。



他指出，美國經濟增長正在放緩，自2008年開始美國的人均GDP增長已低於歷史趨勢，而美國GDP經濟平均增幅只有2%，難以改善美國人的收入分配；美國本土亦存在產能過剩問題，產能利用率降至75.5%，若發動貿易戰期望能解決產能過剩問題。還有美國中產階級收入亦在下降，以及面對人口老齡化問題。特朗普希望藉貿易戰，提高產能，將製造業拉動起來。另外，對於中國急促發展起來，美國亦存在顧慮；中國現時經濟規模已相當於美國GDP的60%，人工智能專利申請亦相當於美國的60%。



不過，朱民認為發動貿易戰不能解決美國本土問題，亦不能阻止到中國的發展，但卻擔憂引發全球經濟波動。他以2014年美國對中國發動的輪胎貿易戰為例，向中國進口的輪胎開徵25至40%的關稅，結果兩年後，中國對美國輪胎出口降低10%，並養活了1000名輪胎工人，然而消費者支出增加了10億美元，相當於向每名工人提供100萬美元成本，由消費者埋單。



朱民持別指出，現時美國股市處於高位，估值亦高，達30倍市盈率；高風險水平對全球金融穩定有所影響。全球金融市場已相當敏感；還有全球債務也顯著增加，由2008年的80萬億美元增加至2016年的130萬億美元，金融市場變得相當脆弱。而美國聯儲局亦正處加息上升周期，若再加上貿易戰，他擔心會加大對金融市場的衝突，不排除金融危機再現，甚至大於2008年，並關注會否引發全球經濟衰退；原因是債務規模增加，政府政策空間較少。



他認為談判並不能解決問題，因為這是美國本身存在積久的問題，近20年來美國的儲蓄率一直低於投資；美國消費至上，並不儲蓄，居民儲蓄率低至1.6%；政府亦現財政赤字，可以預期2018年至2020年美國貿易赤字仍會惡化。因此，治本方法是美國人消費習慣要改變，增加儲蓄率；並提高美國競爭力增加出口，提升勞動生產力。

作者：周燕芬

編輯：羅霞

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