〈亞太電總座初登板〉大智慧家方案鴻海也採用 今年企客營收拚年增逾15%

亞太電 (3682-TW) 新任總經理黃南仁今 (3) 日首度公開露面，發表「大智慧家」五大方案，今年力拚 2 億元營收，主要鎖定 SOHO 族、上市櫃公司、中小企業、工廠老闆等對象，目前包括鴻海 (2317-TW)、聯電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)、日月光 (3711-TW) 等都已導入智慧工廠的廠務功能，黃南仁指出，今年企客服務營收有成長空間，目標年增逾 15%。

亞太電總經理黃南仁今年 3 月才正式上任，他表示，從 4G 開台以來，就積極打造 8 大智慧生活，朝 8K+5G 的生態鏈應用領域努力，在企業客戶領域主打雲服務、ICT 等，企客服務營收目前占營收比重約 12-15%，今年成長空間更大，將可望年增超過 15%。

黃南仁指出，「大智慧家」五大方案主要鎖定 SOHO 族、中小企業老闆、一般零售店、百貨公司、工廠等族群，將提供「智慧工作室」、「智慧零售店」、「智慧創業家」、「智慧 VIP」、「智慧工廠辦」等服務，除了開店、創業的市場外，還包含科技業、製造業工廠資通訊市場。

他表示，「大智慧家」的服務可以深入各行各業，以智慧工廠辦來說，分成廠辦及廠務兩大塊領域，目前包括鴻海集團、群創、日月光、聯電都已導入廠務服務，三創則對智慧 VIP 的導入有高度的意願。

另外，最近則是獲得桃園、新竹、嘉義等 3 個縣市政府的空汙檢測合作案，每個規模約數百萬元；黃南仁指出，目前在企客服務上還有既有的固網服務及 ICT、雲端服務等，企客服務占整體營收 12-15%，今年目標是年增 15% 以上。

亞太電指出，智慧工廠從廠外到廠內，都有完整的解決方案，包括迎賓、考勤系統、監控、節能、安防、會議系統；廠內廠務服務為主的環境監控、能源管理、設備預診斷應用；以產線服務為主的機台監診、設備自動化及 MES 整合應用，目前旗下子公司富鴻網已完成廠務端解決方案，提供群創等科技大廠應用，預計今年下半年將完成整合產線端的解決方案，將提供完整的未來智慧工廠應用。

亞太電表示，Pepper 擔任廠區迎賓，可協助廠區介紹及簡報；人臉辨識系統數秒內可同時辨識大量員工，最多一次可辨識 16 人，同時結合門禁通行，解決傳統認卡不認人、一卡多刷和人卡不一的問題。