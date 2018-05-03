李慧芬：5.70元之下買入睿見教育(06068-HK) 目標6.30元

睿見教育(06068-HK)公布截至2月底止中期業績，純利1.45億元人民幣(下同)，按年升35%。期內，營業額6億元，按年升19%；毛利2.6億元，按年升14%。核心淨利潤升35%至1.7億元。

睿見教育首席財務官吳卓謙表示，在併購方面會以大灣區內學校為先，看好區內發展；又指目前併購項目都錄盈利，而自建項目內部回報率需有雙位數。他指，2018/19學年增速冀超過5萬人，學費加幅方面，亦正與有關部門溝通，目前未有定案，但有信心可維持去年增幅水平。

首席運營官李久常指，會透過收購、自建新校及擴容驅動業務增長，並以全技術學校為主，但不排斥新領域，同時認為內地教育市場龐大，十分看好行業發展。

此前睿見教育收購濰坊市濰州外國語學校，現金代價1.11億元。該學校於2012年成立，為山東省濰坊市其中一所頂尖民辦小學。目前，有約2,050名優秀小學生，使用率約97%。

睿見教育今天逆市上升，投資者可於5.70元之下買入，獲利目標6.30元。

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