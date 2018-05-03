牧德4月2.11億元再創新高 連12個月登頂

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (3) 日公布 4 月營收以 2.11 億，月增 6.01%，年增 1.13 倍，再創單月歷史新高，也是連續第 12 個月創下單月營收歷史新高。牧德累計前 4 月營收為 7.76 億元，年增 1.41 倍。

牧德主管表示，4 月出貨除軟板檢測產品外，半導體及 AOI 4.0 產品營收比重也拉高，隨著 PCB 旺季將來臨，牧德針對軟板 AOI、半導體 AOI 及硬板 AOI 4.0 全面導入 AI 及大數據，可望顯著增添營收動能。

牧德針對旺季需求，已規劃好兩班制準備，並租用成品倉及縮短組裝流程增加產能，從原物料採購到出貨的時間，由 9 周縮短到 7 周，藉此增加生產循環次數，對於產能提升將大有助益。

牧德今年第 1 季財報營收 5.66 億元，毛利率 66.4%，季減 2.16 個百分點，年增 3.17 個百分點，稅後純益 2.01 億元，季增 2.55%，年增 2.35 倍，每股純益為 4.72 元。

牧德董事長汪光夏日前在 OTC 法人說明會中指出，目前已擴大陸資客戶產品新布局、IC 半導體領域的 COF 業績成長，且新產品全掃描尺寸量測機將在 3 月開始出貨。

牧德去年稅後純益 4.63 億元創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。