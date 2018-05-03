搶下大型網購平台 花旗全新消金團隊上任 衝刺台灣信用卡市場

花旗 (台灣) 銀行積極搶攻台灣信用卡市場，繼中信銀與網購業者 Yahoo 合作推出聯名卡後，今 (3) 日花旗銀也宣布與 PChome 網路家庭合作推出聯名卡，為國內第 2 家搶下大型網購平台推出聯名卡的銀行，而這也是花旗 (台灣) 銀行全新消金團隊上任後，第一次對外露面。

去 (2017) 年底開始，花旗銀消費金融總事業群負責人、借調來台信用卡業務負責人悄悄退休和離職，由於消金部門、信用卡業務是花旗銀行在台灣非常重要的業務，負責的高階主管陸續走人，在金融圈議論紛紛，也因如此，花旗銀的消費金融商品停頓了一段時間。

不過，面對台灣各外資銀行積極衝刺台灣信用卡市場，其中包括傳出澳盛飛行卡已逐步轉換成星展飛行卡；渣打銀行則積極攻行動支付，成為全台首波推出簽帳金融卡支援國際行動支付之銀行之一；匯豐銀則有華航聯名卡以及無消費或級距門檻限制的現金回饋卡支撐，穩守近 60 萬卡友。

身為信用卡龍頭的花旗銀行，在消金產品停頓一頓時間後，今 (3) 日在新任消金團隊帶領下，宣布搶下大型網購平台 PChome 推出聯名卡，新任消費金融總事業群負責人賀德俐也首度對外露面。

賀德俐表示，數位化是花旗集團的重要企業目標，繼去年初推出自然人憑證線上辦卡、並於今年第一季推出信用卡驗證辦卡服務後，花旗積極採取開放銀行 (Open banking) 的策略，透過應用程式介面 (API) 的開放，優化客戶辦卡流程體驗，本次與 PChome 的合作，也包含了相互開放 API 進行資料串接，減少客戶重複填寫資料的時間、提升辦卡效率。

根據花旗信用卡內部資料觀察，過去三年間，花旗信用卡線上消費刷卡金額和筆數，分別成長近 20% 和 30%；線上消費類別的金額和筆數，占全部刷卡金額和筆數的成長率分別為 25% 和 23%，而 PChome 線上購物也觀察到，有高達 85% 的會員都選擇以信用卡支付。

花旗銀表示，這也是繼 2015 年花旗將國內外主要線上購物網站納入「天天花旗日 處處都美好 Good Day for You!」權益，提供卡友整合實體與虛擬通路的消費優惠後，更進一步深化與台灣電商領導品牌 PChome 的夥伴關係，發揮雙方品牌優勢，推出切合彼此客戶需求的聯名卡。