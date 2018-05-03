艾訊自動化物聯網業務再下一城 拿下北農工業觸控平板訂單

IPC 廠艾訊 (3088) 宣布其工業觸控平板拿下臺北農產運銷公司訂單，為果菜批發市場導入拍賣詢價系統，在國內自動化物聯網市場中再度展現耕耘成果。在工業物聯網 (IIoT) 商機起飛之下，艾訊深耕自動化、交通、能源、金融、醫療、智慧城市等垂直應用領域，去年雖將旗下網通子公司益網出售導致業績出現約兩成的缺口，但有機成長效益快速顯現，今年首季業績較去年同期兩位數成長，也帶動 EPS 重回 1 元大關。



該公司週四 (3 日) 再傳捷報，受到「臺北農產運銷公司」果菜批發市場青睞，選用艾訊 17 吋的強固型工業級觸控平板電腦 P1177S-881，導入拍賣詢價系統解決方案並獲成功。



艾訊指出，農產品的拍賣與議價交易維繫民眾日常生活，而台灣農產品銷售管道最主要之一，就是透過委託果菜批發市場拍賣或議價交易，因此自動化物聯網系統的導入相形重要。



北農所經營管理的第一與第二果菜批發市場，是全國規模最大的市場，交易行情具全台指標作用。運銷單位或農民將果菜運送到批發市場，委託北農以電腦拍賣為主、議價為輔的方式交易，拍賣後的每筆交易都會經由網路回傳電腦主機進行帳務處理及交易行情發佈。



當拍賣結束後，承銷商或供貨商除可自行在電腦及行動裝置以供應代號以及密碼登入系統，查詢產品拍賣結果；另可在果菜批發市場，利用觸控平板查詢拍賣結果並列印交易傳票。



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