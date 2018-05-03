【華冠投顧】賴昇楷:反彈還剩一口氣 關鍵在"內資要打強心針"

焦點個股: 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶、2317 鴻海

今天期現貨訊號透露多頭企圖心不夠強，使得反彈走勢陷入「還剩一口氣」的窘境，昇楷盤中已帶學員執行「獲利調節」動作 (包括矽晶圓族群)，後續盤勢「內資要打強心針」，操作上宜採取「不見兔子不撒鷹」。

昨夜美股下跌且美元指數突破年線，雙重利空導致大盤直接開破年線並形成向下缺口，盤中摩台期價差及大盤均張差距同步轉弱、權值股 (2330 台積電、2317 鴻海、2454 聯發科… 等) 走勢疲軟，這些訊號都指向外資加大調節力道，但是大盤跌破年線後預估量未明顯放大，表示市場追殺或停損賣壓不重，OTC 指數早盤拉高及三大主流～矽晶圓、生技、被動元件也都有指標股強攻，顯示內資沒落跑，按理只要多頭控盤者願意承接外資倒出的權值股籌碼，大盤不難在穩住陣腳後填補向下缺口，甚至引動市場追價站回年線，偏偏這種情形沒發生，透露多頭企圖心不夠強，反倒讓反彈行情陷入「還剩一口氣」的窘境。後續多空繼續鬥法，可能上演甚麼戲碼呢?

目前對多頭來講，重點國際股市 (德法英日韓港… 等) 都出現底部或盤漲型態，三大主流～生技、矽晶圓、被動元件的線形與價量結構依舊相當不錯，內資沒有落跑跡象，這些都是多方的優勢，但若要盡快取得完整掌控權，則必須「打強心針」，也就是在權值股上使力，讓大盤重新站上年線關卡，否則一旦跌破上週四低點，必須提防又要下殺取量引爆多殺多的走法，因此後續作多需要提高進場條件，大原則是「不見兔子不撒鷹」。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。