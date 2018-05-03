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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3374   精材                     460       -81 5483   中美晶                  -784      3880  
00697B 元大美債7-10             391         0 6180   橘子                    -587     -1030  
6173   信昌電                   295        -4 4743   合一                    -464       168  
3260   威剛                     288       381 4114   健喬                    -360      -180  
3068   美磊                     232       680 6488   環球晶                  -351       503  
5289   宜鼎                     205       354 4107   邦特                    -266      -882  
3081   聯亞                     180       444 3105   穩懋                    -265        23  
4128   中天                     147      -467 3227   原相                    -178        93  
4147   中裕                      92       988 5820   日盛金                  -172     -1482  
6615   慧智                      82       -22 6497   亞獅康-KY               -166     -1050  
6411   晶焱                      80       371 6186   新潤                    -154       526  
6123   上奇                      78      -262 00719B 元大美債1-3             -144         0  
5356   協益                      76       437 4123   晟德                    -136      -193  
8403   盛弘                      72       -90 6298   崴強                    -136      -824  
5309   系統電                    71       -97 6147   頎邦                    -135       831  
1815   富喬                      67     -1552 3264   欣銓                    -130       -87  
8069   元太                      66     -5949 3563   牧德                    -112      -359  
3624   光頡                      64       -52 5347   世界                    -110       -26  
5317   凱美                      62      -132 5371   中光電                  -110       249  
4939   亞電                      60      -148 8406   金可-KY                  -92      -342  
6462   神盾                      59       -81 6554   中美冠科-KY              -90      -245  
5425   台半                      54      1352 3217   優群                     -80      -101  
6237   驊訊                      54      -312 6461   益得                     -79      -435  
00695B 富邦美債7-10              51         0 3293   鈊象                     -77        14  
5439   高技                      48       313 4803   VHQ-KY                   -76       263  
1785   光洋科                    41      -719 6603   富強鑫                   -73      -680  
3324   雙鴻                      41      -521 8358   金居                     -73      -722  
8436   大江                      38       -68 8044   網家                     -72      -307  
8942   森鉅                      38      -496 3562   頂晶科                   -72        33  
6118   建達                      36      -305 6244   茂迪                     -72      -811  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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