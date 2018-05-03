中國光纖用戶占比、4G網絡規模均居全球第一

5月3日下午消息，寬帶發展聯盟發布了第19期《中國寬帶速率狀況報告》(2018年第一季度)。報告顯示，2018年第一季度我國固定寬帶網絡平均下載速率達到20.15Mbit/s，相比2017年第一季度同比提升達到54.9%。

移動寬帶用戶使用4G網絡訪問互聯網時的平均下載速率達到19.12Mbit/s，接近20 Mbit/s,同比2017年第一季度提升54.3%;同期網絡速率也取得了較大幅度的提升。

根據報告，固定寬帶下載速率方面，上海、北京超過了21Mbit/s，位列全國前兩位，山東、遼甯、河南位居三到五位，緊随其後。

各基礎電信企業的固定寬帶下載速率，中國電信最高達到20.51Mbit/s，其次是中國聯通和中國移動。

移動寬帶下載速率方面，上海、重慶、遼甯、江蘇、北京的4G網絡用戶下載速率排在全國省級行政區前五位。4G網絡下載速率仍然呈東、中、西部由高到低排列的格局。

不同電信運營企業中，中國聯通的3G網絡用戶下載速率和4G網絡用戶下載速率均最高。

目前，全國所有地級及以上城市均建成了光纖網絡全覆蓋的“光網城市”，部分城市加速推進千兆接入網絡的建設;随着電信普遍服務試點工作的不斷推進，全國98%行政村通光纖的目标也將很快實現。

截至2018年第一季度末，我國光纖寬帶用戶在固定寬帶用戶中占比達到85.3%，已超越多年來寬帶發展世界領先的日韓等國，居全球第一。

移動通信4G基站數量也已接近340萬，我國4G網絡的規模全球第一，并且4G的覆蓋廣度和深度也在快速擴展。寬帶網絡基礎設施能力的快速提升，必然推動我國寬帶網速體驗的持續加速攀升。

此外，報告同期還發布了2018年第一季度我國固定寬帶用戶的網頁平均首屏呈現時間為1.06秒，網絡視頻平均下載速率達到17.13Mbit/s，提升速度也較快，環比上季度提升達到12.6%。而寬帶接入速率符合度持續保持在100%以上，符合《互聯網接入服務規範》要求，變化相對平穩。

自寬帶發展聯盟2014年開始季度發布我國寬帶網速數據以來，固定寬帶下載速率從3.71Mbit/s到2016年第二季度跨越10 Mbit/s，曆時2年半;而從10 Mbit/s到2018年第一季度超越20 Mbit/s，僅曆時1年半，寬帶網速體驗加速提升成效明顯。

來源：新浪科技

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