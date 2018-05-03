今年香港店舖租金走勢 那一區最好

盛匯商舖基金管理於2016年推出第一輪投資基金(Fund I)購入9間商鋪，資產總值約2.6億港元，物業出售平均利潤38.8%，平均租金回報率達4.13%。盛匯第二輪投資基金(Fund II)計畫1億港元集資，目前已超額完成。投資者投資年期為兩年，每半年獲派收益一次。此輪Fund II的投資者中有五成左右亦是Fund I投資者。

盛匯創辦人及行政總裁李根興稱，在選擇舖頭位置時，主要考慮人流、消費提升以及基建帶動，若三方面均未正面，則看好該區域商舖的升值潛力。

另外，他預計2018-2019年舖市價格走勢，特別看好西環、北角、筲箕灣、佐敦、土瓜灣、深水埗、新蒲崗、大圍、荃灣以及元朗十大區域，認為其未來升值空間可達2成，租金有10%至20%升幅。他亦估計核心民生舖價格未來約有10%至15%升幅，租金升約10%；屋苑樓下舖等民生舖價格可升5%至10%，租金持平；而尖沙嘴、銅鑼灣等核心區商舖售價持平，租金止跌。

文：鄒舒惠

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