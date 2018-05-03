陳德霖：為A股納入MSCI做好充份準備

5月底A股將被納入MSCI新興市場指數，香港金融管理局總裁陳德霖表示，金管局就此作好充份準備，包括銀行增加了人民幣流動性資金，應對客戶上升需求；金管局常設的380億元票據可作應對；還有與人民銀行4000億元人民幣互換貨幣，也可提供流動性。

陳德霖於5月3日出席粵港澳大灣區高峰論壇上表示，發改委對大灣區規劃工作已基本完成，估計快將出台。金管局將與有關當局研究指引，滿足香港居民在內地跨境支付，資金融通問題；讓香港發行的電子錢包，也可於大灣區使用。

他指出，一國兩制下大灣區存在3個關稅區，對經濟融合存在挑戰，人流物流資金流需要通關才能通行，這是世界其他大灣區不會出現的問題。港深兩地每天過關人次高達60萬，並在上升，需要更簡便的通關程序，這方面要有創新思維去解決。生物科技認証可以協助節省通關時間。然而香港居民在大灣區使用銀行服務及理財服務，則仍然受到限制，香港電子錢包仍未獲內地應用，需要對跨境支付安排理順。香港是自由城市，內地居民內已可來港開設銀行戶口；使用內地手機支付，也普遍獲香港商戶所接受。

他又介紹，香港積極協助內地企業走出去，每年內地逾1000億美元往海外投資，約60%是透過香港進行。他分析其中一個主要原因，是香港是唯一中英雙語均認可的普通法施行地區。香港80%事務律師、60%大律師具備雙語能力，司法機構90%法官具備雙語能力。

近日港匯再轉弱，他表示與資金流出有關，港美息差讓套利活動產生，港匯貼近7.85弱方保證水平。金管局近期累計動用逾500億港元買入港元，但他強調早年流入香港資金高達萬億元，銀行體系結餘仍逾1000億，還有銀行間貼現額亦有萬億元，可以應對資金流出。

美國聯儲局剛發表的聲明，他認為跟以往相若，仍是循序漸進地加息，主要視乎通脹和經濟數據表現。

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