市場大震盪將至 投行：加密貨幣恐修正90%

根據 CNBC 報導，英國投行 GP Bullhound 週三 (2 日) 在 1 份報告中指出，加密貨幣恐面臨幅度高達 90% 的修正，將引發市場大震盪。

GP Bullhound 認為，未來 12 個月內，加密貨幣將迎來幅度達 90% 的修正，只有極少數能夠存活下來。

GP Bullhound 董事、報告作者 Sebastian Markowsky 分析，機構投資人可能會進入市場、推高價格；屆時，散戶只能以高價，購買加密貨幣。

Markowsky 預期，當加密貨幣價格開始大幅走跌時，將引發恐慌情緒與拋售潮。

Markowsky 在報告中強調，當這個「加密貨幣寒冬」過去，倖存的少數加密貨幣，將出現史無前例的成長動力。

過去 1 年來，對於加密貨幣的發展，各方爭論不斷。

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini)，將比特幣諷為「泡沫之母」，並稱區塊鏈是被過度炒作的科技之一。

但 Fundstrat Global Advisors 聯合創始人 Tom Lee 依然看好比特幣前景，宣稱 2018 年中，價格可達 2 萬美元，並建議投資人，長期持有，別急著賣。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週三 (2 日) 晚間 9 點 09 分，比特幣下跌 0.17%，至 9,052.03 美元；以太幣下跌 0.02%，至 674.07 美元；萊特幣下跌 0.56%，至 147.72 美元；瑞波幣上漲 0.40%，至 0.84 美元。