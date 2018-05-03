【異動股】白酒板塊大幅拉升 口子窖(603589-CN)漲超5%

午後，白酒板塊大幅反彈拉升，截止發稿，口子窖(603589-CN)漲5.46%報51.59元，古井貢酒(000596-CN)漲3.78%報68.6元，舍得酒業(600702-CN)漲3%，五糧液(000858-CN)漲2.77%報73.19元，洋河股份(002304-CN)、水井坊(600779-CN)、老白幹酒(600559-CN)、山西汾酒(600809-CN)等股均紛紛上漲超2%，貴州茅台(600519-CN)也翻紅漲0.33%報670.03元。

進入4月，越來越多的上市白酒企業披露了2017年年報，無論是在現貨市場還是資本市場，白酒行業在2017年表現得非常“熱”。

随着中期臨近，還將陸續有白酒企業發布年報，在業内人士看來，透過已經披露的各大白酒企業年報，可以看出當前白酒行業的發展趨勢：一線名酒企業的量價齊升帶動了二線酒企及區域名酒企業績增長的同時，白酒行業兩極分化明顯，在一線、二線高端酒的擠壓下，小酒企面臨巨大的生存壓力。同時，進入2018年，白酒行業或將進入新一輪的增長期，從需求端看，居民消費溫和上揚，白酒消費持續升級，多元消費增長態勢明顯，尤其個人和商務消費增長態勢強勁，成為白酒行業消費的主力軍。從供給端看，各白酒企業樹品牌、提品質、優品種成效明顯，白酒企業紛紛搶抓新零售機遇對電商渠道進行布局，引領白酒行業産量穩步增長、産銷進一步銜接。

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