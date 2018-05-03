博弈、IIoT新單出貨 艾訊今年業績旺 Q2營收年增率上探二成

艾訊 (3088) 新專案出貨，業績旺到年中，繼首季營收獲利繳出亮麗的成績單，EPS 重回 1 元大關之後，第二季將持穩高檔，較去年同期成長上探 2 成。該公司去年 5 月處分網通子公司益網，獲利近一個股本，但也造成合併營收出現約 2 成的缺口。不過，今年以來此缺口迅速補上，首季合併營收 11.41 億元，還超越去年同期逾 9%。



據了解，首季業績暢旺，主要是來自歐美博弈管理系統專案訂單遞延出貨效應，加上有新的工業物聯網專案入袋，也從首季開始出貨，3 月合併營收再度站上 4 億元大關，以 4.47 億元改寫 12 個月新高，而這些新單動能將延續到年中，使得本季業績也可望同蒙其惠。



由於益網出售，去年第二季合併營收跌至 10 億元以下，僅 9.38 億元，基期低，使本季業績年增率有機會看到 2 成之多。此外，出售益網後，雖營收規模減，但益網費用高，令單季合併費用也降低約 5 千萬左右，使得有機成長帶動業績規模擴增之下，首季營益率高達 10.75% 創高，較上季跳增 4.6 個百分點，同比也增加 3.71 個百分點，EPS 達 1.05 元。



展望下半年，雖能見度不高，但基於傳統旺季的效應，加上去年下半年基期也低，持續成長的機會仍高。該公司去年處分益網後，EPS 達 11.71 元，今年將配息 5.53 元，殖利率 9.6%。



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