有機成長顯現 艾訊Q1獲利大跨步回升 季增逾倍 EPS1.05元

IPC 廠艾訊 (3088) 首季獲利大躍進，超乎市場預期，受惠營收回升、費用大減，單季營業利益 1.23 億元，季增一倍，年增逾 66%，創 6 季新高，稅後盈餘 0.83 億元，季增 93%，年增 1.7 倍，EPS1.05 元，在出售子公司益網後，業績回升堪稱迅速。艾訊近期股價也提前反應此一業績回升的態勢，從 2 月初一度跌破 50 元大關起算，至 3 月底高點 60.5 元價位，波段漲幅逾 22%，4 月則處於回檔走勢，週三 (2 日) 利多激勵上漲逾 1%。



艾訊首季營收 11.41 億元，較上季增加 17.4%，年增率 9%，值得注意的是，該公司處分益網股權，影響營收約 2 成，去年 5 月起月營收下滑到逾 3 億元，不過，因耕耘之軌道交通與自動化設備業務均有斬獲，3 月營收來到 4.45 億元，回到處分益網前的水準，並推升首季以 11.41 億元的營收實績，較上季回升 17%，較去年同期增加 9%，創 5 個季度新高紀錄。



在經濟規模效應之下，儘管首季毛利率 32.64% 為相對低檔水位，但合併費用大幅下降至 2.5 億元，營益率拉升到雙位數，帶動本業獲利 1.23 億元，季增逾倍，顯示艾訊雖然在處分益網之後造成營收缺口，但費用也同步下降，一旦有機成長顯現，獲利即有強勁動能。



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