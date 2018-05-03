循環經濟當道 光洋科擁關鍵技術 盼穩定獲利明年回饋股東

光洋科 (1785) 董事長馬堅勇於今日股東說明會中提到，第一季 EPS0.34 元的獲利表現，代表現任經營團隊已將公司營運重新步上軌道，而今年也將秉持首季的成長態勢，穩健獲利，盼明年能夠實質回饋股東。光洋科第一季的成長主要來自於硬碟需求成長優於預期，馬堅勇指出，光洋科在硬碟薄膜全世界市佔率達 40%，站穩全球第一，而看好雲端儲存需求持續成長，硬碟需求也隨之提升，目前光洋科與德國大廠為唯二可以提供硬碟全層薄膜的廠商，而德國大廠已將技術賣給中國公司，但光洋科的技術仍有 2-5 年的領先，將持續保持，維持市占第一的地位。



此外，總經理黃啟峰也提到，光洋科的本業為循環經濟，利基在於可提煉金、銀、鉑等八種元素，至工業用等級，以黃金為例，光洋科擁有台灣唯一的精煉產線，可以將黃金提煉到純度 99.999%，再提供作為工業材料使用，落實真正的循環經濟，目前該技術也名列蘋果認證的黃金精煉廠商名單，未來該技術也可供應給蘋果使用。



黃啟峰指出，光洋科可以重返獲利，重點在於回歸本業，其中，關鍵技術皆為自主研發，在沒有技術合約的綁架下，可以將技術拓展至任何產業，擴大循環經濟的應用層面。



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