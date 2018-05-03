電競成PC產業活水 COMPUTEX強攻 華碩、技嘉、微星擴大參展

電競市場成 PC 產業活水，台北國際電腦展 (COMPUTEX) 今年強攻電競，吸引指標廠商華碩(2357)、訊凱、技嘉(2376)、芝奇、微星(2377)、曜越(3540)、索泰等近 70 家國內外電競及 VR/AR 業者展出，展現後 PC 時代電競市場崛起動能。 根據國際研調機構 Gartner 指出，儘管全球 PC 出貨總量減少，但電競和高階 PC 仍維持持續成長，且顧客體驗及價值感成為產品新賣點。隨著亞洲奧林匹克委員會將電競列為 2022 年亞運正式競賽項目，許多國家也將電競列為正式體育賽事，預期將持續帶動整體產值提升 ，成為各家 PC 硬體設備商積極搶進的目標，業者紛紛推出高效能的裝置配備。



在研發技術與產品效能不斷推陳出新的同時，近年來許多廠商更積極透過舉辦競賽、贊助職業電競戰隊及成立品牌，強化與電競運動愛好者的連結，並同時增加使用者認同度。



COMPUTEX 主辦單位外貿協會指出，過去電競產業較注重產品規格與設計，但在沉浸式體驗趨勢的推波助瀾下，以使用者體驗為主的 Gaming 3.0 將成未來產業發展核心與特色。



據了解，今年曜越將以「全面連動Ÿ Hello TT」為主軸，以高級質感、獨特設計、多樣組合及無限創意，讓使用者享受個性化的電競體驗；芝奇則推出新型高速幻彩 RGB 電競記憶體、電競鍵盤及滑鼠等配備，藉由整合軟、硬體，提供更客製化的高端 RGB 電競產品。



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