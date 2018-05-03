林國基愛投資 提早理財享受快意人生

撰文: 小花平台

農家子弟出身，林國基從小就具強烈憂患意識：凡事只能倚靠自己，這推動了他從黑手成功轉換成服裝設計師，更因為懂得預先儲備、深耕投資工具，為自己創造出千萬財富。

出身南部貧困農家，林國基從小就被父母親灌輸培養一技之長的重要性，期望他選擇機械工程就讀，畢業後至少能當個黑手有穩定收入。但對他而言，他清楚自己熱愛美學，因此在不違背父母及自己的意願下，選擇白天在零件工廠做黑手賺取生活費，晚上則到補習班進修服裝設計。

因為喜愛也有天分，才學了 8 個月的服裝設計，就讓他在國內服裝設計比賽拿下第 3 名，因而受某品牌之邀擔綱設計師。然而，在新公司待了 7 個月，有一天老闆的妹妹突然宣告必須遣散所有員工。

當時同事都鼓勵他自創服裝品牌，並表明想要繼續為他工作。回想當時，林國基語氣激昂地說：「當下我不覺得害怕，也跟老闆談定了所有機器及布料的切貨。我帶著 7 位老師傅，以計件論酬方式就這麼創了新品牌。」

放下成就赴美進修

拓展國際觀與投資眼光

時值服裝業的黃金時期，林國基 27 歲已管理近 40 名員工，到了 30 歲，更是憑一己之力賺進數千萬元。後來，他意識到自己沒有接受過正規服裝學校的紮實訓練，自覺只是一昧地在做符合市場潮流的服裝，開始覺得不踏實，也漸漸對這樣的工作感到厭倦。那段期間正值景氣低迷期，手中握有上千萬元的他，開始思考該繼續投錢，還是到國外念書？

後來，他毅然決然地選擇赴紐約念語言學校。這個決定引來了親友的不可置信，大家都說他瘋了、納悶為什麼要放下辛苦打下的江山？此刻，他帶著笑容緩緩地說：「我一定要拿一筆錢投資自己！未來，我的工作生涯還有好幾 10 年，我寧可在這個時間點，縮小公司規模請家人幫忙照料，然後在紐約同時工作也念書。」

這個重大決定為他帶來了人生轉折點，不僅就此奠定了深厚的美學基礎，更為日後對投資標的獨到眼光打下根基，為自己創造源源不絕的財富。

當時在朋友的協助下，他與人分租住在第五大道上，而後順利地在紐約念了 11 個月的語言學校。這段期間，他看盡了當地人的時尚與奢華，這個衝擊在他心中埋下了希望種子，他暗自期許：「有一天，我也要在這條街上買房子！」

歐洲進修之旅

開啟對藝品投資的興趣

紐約的課程結束後，他決定再度前往歐洲進修，也很順利地考上了英國伯明罕中央大學服裝設計系研究所。在英國進修期間，每個週末他都為自己安排一趟歐洲之旅，也因此讓自己眼界大開。

因為到歐洲進修，加上先前已累積的服裝設計工作經驗，使得他在 1 年 3 個月就拿到碩士學位，其畢業作品還成了 4 個知名英國大學聯合畢展中，唯一被當地美術館發掘、簽約、展覽的作品。回憶起那段過往，他帶著炯炯神情開心地笑著說：「當時還有經紀人找我談，希望我留在英國，由他們來贊助住宿、生活費，幫我行銷所有作品。他們開出的條件非常誘人，而我的作品也持續在英國展出 1 年之久。如果當時有所謂的台灣之光，那麼肯定會是我！」

當時的他，大膽運用陶瓷做衣服，結合高溫、高科技概念做創意設計，即使訂價 30 萬元的作品依然能順利售出。

長期環遊歐洲，林國基逛遍了所有美術館，遊走在美麗城市，不但潛移默化了他的美學鑑賞，也間接地培養出他對投資藝術品的精準判斷。經常遊走在各地跳蚤市場的他，最喜愛四處挖寶、收藏古董，也意外地為自己帶來了龐大財富。除了投資房產、股票、保險，其所收購的古董、寶石、藝術品等更是翻漲數十倍。如此奇妙且珍貴的生活體驗，為他串起了世界各地的人脈、也對藝術品的精準鑑定奠定基礎，見多識廣也讓他變得無所畏懼。

「千萬不要只是把錢放在銀行生利息，那樣只會越存越少！」林國基只要手中一有錢，便會開始思考，是要買藝術品，還是做其他投資？因為他知道有些機會錯過就不會再有。由於出身貧窮，他隨時都懷抱著危機意識，凡事膽大卻謹慎心細。不論是做哪項投資，事先都一定會做足準備。另外，他也喜歡透過跟朋友聊天了解投資標的。

來源：《Money 錢》 2018 年 5 月

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