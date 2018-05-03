宏利金融-S(00945-HK)首季歸於股東收入淨額爲13.72億加元

宏利金融-S(00945-HK)公布，2018年首季錄得歸於股東的收入淨額爲13.72億加元，每股普通股全面攤薄盈利為0.67加元，普通股股東資金回報為14.1%；而2017年首季歸於股東的收入淨額則爲13.50億加元，每股普通股全面攤薄盈利為0.66加元，普通股股東資金回報為13.7%。歸於股東的收入淨額上升，反映核心盈利錄得增長，但來自受市場直接影響的收益則有所回落。2018年首季宏利錄得13.03億加元的核心盈利，每股普通股全面攤薄核心盈利為0.64加元，普通股股東資金核心回報為13.4%；而2017年首季則錄得11.01億加元的核心盈利，每股普通股全面攤薄核心盈利為0.53加元，而普通股股東資金核心回報為11.1%。

核心盈利的增長，主要由於核心盈利內的投資相關經驗收益上升(2018年首季錄得9600萬加元，2017年首季則錄得4600萬加元)；亞洲業務部以及全球財富與資產管理業務均錄得強勁增長；美國稅率下調；以及加拿大的保單持有人經驗有所改善。2018 年首季的核心盈利包括就保單持有人經驗所錄得的 300 萬加元稅後撥備（稅前撥備則為200萬加元)；而 2017年首季這方面的稅後撥備錄得2700萬加元(稅前撥備則為3000萬加元)。

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