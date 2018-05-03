海康威視2017年度報告表明收入增長31.22%

杭州 2018 年 5 月 2 日電 / 美通社 / -- 全球領先的創新視像監控產品與解決方案供應商海康威視發佈了其 2017 年度報告。這份報告表明該公司總收入增長 31.22%，銷售收入從 2016 年的 319.3 億元人民幣增至 2017 年 419.1 億元人民幣。這些數字共同表明該公司營業利潤率增長 26.77%。海康威視能夠取得這些令人印象深刻的財務業績，這得益於眾多因素，其中包括優化研發系統與流程，為垂直行業部門開發相關解決方案，以及定制符合不斷變化的市場需求的解決方案。提升產品交付能力和加強銷售與服務網絡也推動該公司在 2017 年取得成功。



海康威視國際貿易中心副總裁 Keen Yao 表示：「我們對涉及物聯網技術和視像監控的研發開展投資，讓我們能夠不斷實現解決方案的創新，並提供針對全球合作夥伴和客戶需求而定制的一流創新型技術和產品。」



除了對研發開展重大投資之外，海康威視還建立了三層服務系統，以及全球客戶服務中心，各分支辦事處的地區客戶服務部門，還有獲得授權的客服服務站點。Keen Yao 還表示：「我們的全新服務模式將使我們能夠為利用產品交付、項目交付、軟件部署、系統營運、維護和支持等多維度服務，為全球客戶提供支持。」



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