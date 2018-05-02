〈新台幣重貶〉美元強勢年線轉正 台幣恐下探3字頭 5大產業相對受惠

新台幣今 (2) 日重貶，匯銀人士表示，外資 4 月大舉匯出，且美元強勢，美元今年以來年線首度轉正，預期美元走強趨勢難擋，新台幣恐持續下探 30 元關卡。對電子、紡織、製鞋、工具機、精密機械等出口為主的 5 大產業，可望減輕匯損壓力優先受惠。

外資 4 月在台北股匯市上演大逃殺，據統計，外資 4 月大舉匯出逾 30 億美元，使新台幣匯率 4 月單月就狂貶 4.85 角，貶幅高達 1.64%，是韓元貶幅 0.42% 的近四倍。

走過 4 月，新台幣貶勢還是不止，今日再重摔 1.53 角，終場以 29.758 元兌 1 美元作收，創逾 1 年最大單日貶幅紀錄，外界開始關切台幣匯價是否會貶到「3」字頭。

對此，匯銀人士表示，美元強彈，主因是市場再次認為美國經濟成長領先全球，其他地區的經濟擴張放緩，美債和其他國家公債的殖利率利差因而不斷擴大，吸引外資班師回朝，此一現象也帶動美元跳升，今年以來美元年線首次轉正，現在美元升值力道加快，相對台幣可能貶值空間也加大，不排除下探 30 元關卡。

也因此，投資人擔憂外資熱錢持續流出，雖然新台幣貶值對股市表現較為不利，不過法人估算，新台幣兌美元匯率每貶值 1%，會推升整體台股企業獲利約 2%，其中，對電子、紡織、製鞋、工具機、精密機械等出口為主的 5 大產業，可望減輕匯損壓力優先受惠。