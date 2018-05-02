需求加溫 台虹Q2營收可望季增二成 南通新廠明年Q2完工

軟性銅箔基板龍頭廠台虹 (8039) 受惠於需求加溫，第二季營收可望季增二成；此外公司計畫於南通設立新廠，明年第二季底完工，替營收成長添新動能。回顧今年首季，受到傳統淡季影響，台虹第一季營收 20 億元，季減 30.55%，年減 13.54%，其中軟性銅箔基板營收 16.06 億元，季減 22.4%，年增 19.83%，太陽能背板受昆山廠區火災影響，季營收 4.15 億元，季減 48.6%，年減 57.03%。



第一季毛利率 19.71%，季增 1.02 個百分點，年減 0.32 個百分點，單季稅前獲利 1.51 億元，季減 21.34%，年增 8%，稅後獲利 0.97 億元，季減 40.26%，年減 4.17%，第一季每股淨利 0.46 元。另外台虹代理的燒結石墨片，已經在今年第一季已開始小量出貨。



展望第二季，隨工作天數增加，加上需求加溫，包括軟性銅箔基板與太陽能背板出貨均同步上揚，為此，預估單季營收將落在 21.5 億元到 26.5 億元，季增約 20%，年減 13.6%，而第二季的平均毛利率，估計約為 18% 到 22%。



同時因看好軟性銅箔基板長線成長動能，台虹宣布於大陸江蘇南通，設立如東新廠，預計明年二季底完工，新廠主要將投入生產鋁塑膜及軟性銅箔基板為主。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』