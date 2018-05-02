〈新台幣重貶〉國銀搶美元資金 紛推逾2%高利定存方案

美元近期轉強，新台幣頻頻走貶，國銀看準民眾存美元賺匯差和利差的需求，紛紛推出美元優利定存方案，包括土地銀行、渣打銀行、臺灣企銀、中信銀行均推出逾 2% 的年利率專案。

受到國際美元續強影響，今 (2) 日新台幣開低走低，以 29.758 元兌 1 美元作收，重貶 1.53 角，跌幅 0.51％，創逾 1 年最大單日貶幅。匯銀人士表示，逢月初出口商拋匯需求降低，新台幣缺乏支撐力道，成為走貶的主要原因。

而新台幣走貶，為了搶美元資金，各銀行均推出美元高利定存優惠方案搶市，其中，土地銀行今年來不斷延長美元定存優惠專案，且定存年利率持續高升，以民眾在網銀辦理、單筆 1000 美元，6 個月期的年利率來看，2 月、3 月優惠方案年利率 1.8%，4 月提高至 2.1%，5 月再度提高至 2.2%。

土地銀行指出，若是以新臺幣結購外幣存款、他行外幣匯入匯款等新資金達 10 萬美元以上，6 個月、9 個月及一年期年利率 2.5%，不過期限至 5 月 31 日止。

臺企銀的美元定存優惠方案，則單筆達 3000 美元，3 個月年利率 2.05%，6 個月 2.05%，1 年則有 2.1%。只是優惠利率均限臨櫃以新台幣結購或他行外幣匯入匯款 (含匯入外幣幣轉) 方式辦理，手續費優惠若自他行匯入，可免收匯入匯款手續費，期限至 6 月 30 日止。

渣打銀行推出的美元定存方案利率同樣高於 2%，其中 3 個月期利率 2%，6 個月期 2.58%，12 個月期則 2.38%，最低起存金額 3 萬美元，期限至 6 月 30 日止；中信銀則提供 3 個月利率 2.28%，12 個月 2.38% 的優惠方案，最低起存金額為 1000 美元，期限至 5 月 31 日。