IMF官員：沙國今年國家預算平衡須建立在油價每桶85-87美元上

路透報導，國際貨幣基金 (IMF) 一名官員表示，沙烏地阿拉伯 (沙國) 需要今年油價平均達到每桶 85-87 美元，才能平衡其國家預算。沙國去年國內生產總值 (GDP) 出現 2009 年以來的首次萎縮，但 IMF 預測今年 GDP 將增長 1.8%，受惠產油國減產協議降低石油產出的影響將會消退。此外，油價上漲預計也將有助於沙國經濟。



布蘭特 7 月期油週三在亞洲電子盤上漲 0.13 美元或 0.2%，每桶報 73.26 美元。



IMF 中東和中亞部處主任 Jihad Azour 表示，「今年整體經濟狀況有所改善，增長正在恢復 -- 預計增長 1.8%，有助於沙國保持財政調整的步伐，同時將使經濟再次增長。」



沙國預計，2018 年預算赤字為 1,950 億里亞爾 (520 億美元)，相當於 GDP 的 7.3%，這低於去年的 2,300 億里亞爾。沙國計劃 2023 年實現預算平衡。



Azour 表示，2017 年對沙國來說收支平衡的油價水平為每桶 83 美元，而且 “預計 2018 年將為每桶 85-87 美元左右。”







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