國際獨立評估證實沙烏地阿拉伯阿美原油儲備 略高於官方數據

隨著沙烏地阿拉伯阿美（Saudi Arabia）逐漸推進 IPO 進程，沙烏地阿拉伯擁有的石油儲備數據受到了國際評估機構的確認。這對其高昂的估值起到了有力的支撐作用。

路透社援引知情人稱，獨立外部機構出具的評估數據顯示，沙烏地阿拉伯阿美擁有的已探明石油儲備量至少在 2700 億桶。這比沙烏地阿拉伯阿美在其 2016 年披露的 2608 億桶高一些。

對於正在尋求於今年或者明年上半年 IPO 的沙烏地阿拉伯阿美來說，關鍵數據受到國際獨立機構的認可和證實是至關重要的。「這利多公司的估值。」上述知情人這樣說。

CNBC 援引英國石油（BP）進行的世界能源統計數據稱，過去近 30 年間，無論產量如何變動，無論油價如何劇烈震盪，沙烏地阿拉伯政府每一年公布的石油儲備數據幾乎不變，都是 2610 億桶左右。

以此為基準，國際獨立機構證實的沙烏地阿拉伯官方石油儲備數據如果低於或者高於 2610 億桶這個數字，都有可能影響投資者對沙烏地阿拉伯阿美估值的評估。

上述參與審計的國際機構包括位於美國達拉斯的評估公司 DeGolyer and MacNaughton（通常稱為 D&M），以及美國油服巨頭貝克 · 休斯（Baker Hughes）持股的英國 Gaffney,Cline&Associates（GCA）公司。

4 月中旬彭博社根據其獲得財務數據報導稱，沙烏地阿拉伯阿美僅去年上半年就盈利 338 億美元，是全球市值最高的能源公司埃克森 · 美孚（Exxon Mobil）的四倍多。

相比之下，世界上市值最高的上市公司蘋果公司同期的盈利為 289 億美元。

對此，沙烏地阿拉伯阿美隨後予以否認，稱報導中提及的數據是不準確的，「沙烏地阿拉伯阿美不對外界針對其財務表現和財務制度的猜測置評。」

『新聞來源／華爾街見聞』