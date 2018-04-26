市場低估「伊核協商」可能破局 專家：油價將衝到80美元

一位中東策略師表示，石油市場可能低估了伊朗核協崩潰的衝擊， 以及美國重新對伊朗施加制裁的影響。

一名伊朗高級官員週三 (25 日) 表示，若美國總統川普 (Donald Trump) 拋棄了 2015 年伊朗與全球 6 大國家協商的核子協議，那麼伊朗即可能退出「禁止核子擴散條約」，並重新強化核子計劃。

MUFG 金融集團研究主管兼策略師 Ehsan Khoman 週四表示，「如果重新對伊朗施加制裁，我們認為至少 25 萬桶至 35 萬桶 / 日伊朗原油恐怕面臨中斷風險。」

「就油價上行風險而言，我們認為，Brent 原油將穩定往 80 美元上升、WTI 原油會朝 75 美元紮實邁進。市場沒有完全反映出伊朗受制裁的規模和程度。」

目前 Brent 原油期貨交易價格在 74 美元附近，WTI 原油則達每桶 68 美元左右。因為全球產油國削減供應量，近幾個月油價已經上漲。

Brent 石油價格走勢

WTI 石油價格走勢

雖然 OPEC 和俄羅斯等非 OPEC 產油國努力以量制價，但地緣政治事件可能會使這種良好的平衡狀態變得不穩定。

所謂伊朗核協議，是指於 2015 年 7 月 14 日，伊朗在奧地利首都維也納與世界 6 大強權，包括與美國、英國、法國、中國、俄羅斯及德國達成協議，限制德黑蘭政府發展核武。

OPEC4 月份的最新數據顯示，伊朗每日產油量約莫 380 萬桶，成為 OPEC 14 個成員中排名第三大產油國，僅次於沙國和伊拉克。

美國川普總統預計 5 月 12 日決定是否廢止伊朗核協，但一旦廢止，美國可能對伊朗重新施加制裁，破壞伊朗石油出口業和生產業，並讓穩定油價的行動產生不安。

Khoman 表示，「我們基本上認為，川普在 5 月 12 日不會簽署該核子放棄協議，他一直透過推特和其他聲明闡明這一點。」

他指出，川普的「鷹派」顧問團，其中包含批評伊朗的 Mike Pompeo （川普提名的國務卿）和國家安全顧問 John Bolton（波頓），這些人的想法可能讓美國選擇重新制裁伊朗。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日（23 日）受訪時表示，伊朗核協議並不存在替代方案，希望美國不要退出協議。