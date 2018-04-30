〈敬鵬桃園廠大火〉遭罰500萬元 並被勒令停工與部分停工

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠區 P2、P3 廠 28 日發生大型火警事故，並造成警消及外籍員工的重大傷亡事故，敬鵬平鎮廠區發生火警的 P2、P3 廠今 (30) 日遭桃園市府勒令處以全面停工處分，廠區內的 P1 及 P5 廠則是遭受部分停工處分，另外桃園市政府也針對此事裁罰 500 萬元罰款。

桃園市政府對敬鵬平鎮廠火警造成的重大工安事故，最高將處以 500 萬元的罰款，敬鵬預計將於明日再度召開重大訊息說明會，提出停工影響的說明。

敬鵬桃園平鎮廠區占敬鵬營收約 30%，而已停工的 P2 及 P3 廠全製程廠區，月產能約損失 50 萬平方呎，占營收 15%，每月約影響 3 億元營收，生產產品應用端包括車用板產品，敬鵬目前除已通知客戶端產能受損，已開始調撥其他台灣廠區產能支應。

敬鵬敬鵬平鎮廠區發生火警的 P2、P3 廠 28 日晚間發生的火警，到今天下午才完全撲滅，並造成 5 名警消死亡、2 名警消急救及 2 名外籍移工死亡，桃園市政府今天並處以 P2 及 P3 廠全面停工處分，而平鎮廠區內的 P1 及 P5 廠則部分停工處分。

敬鵬目前擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 發生事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%。

敬鵬桃園市平鎮廠區的火災，將影響部分產能，敬鵬今日股價跳空跌停 39.15 元開出，一價到底，跌停委賣張數高達 1.27 萬張，股價也跌破每股淨值 40.68 元，全場成交量為 1276 張。