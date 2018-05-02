〈蘋果財報優預期〉iPhone X未遭賜死 供應鏈淡季仍有佳音

法人表示，原本市場預期， iPhone X 因為售價過高，可能會遭蘋果 (AAPL-US) 提前終止生產，不過根據蘋果執行長庫克的說法，iPhone X 銷售量佳，甚至還是很多地區的銷售冠軍，因此第 2 季仍有 iPhone X 訂單，供應鏈至少還有一定的基本訂單量，供應鏈包含組裝廠鴻海 (2317-TW)，營運可望因此受惠。

法人指出，蘋果第 1 季財報毛利跟平均銷售單價之所以能夠有撐，iPhone X 是重要關鍵，也推升整體 iPhone 銷量仍達 5221 萬隻，較去年同期續增 3%，至少可以說明，iPhone X 價格雖然高，但是仍有一定的銷售基本盤。

法人表示，根據往例，第 2 季原本就是淡季，就連蘋果也是一樣，因此蘋果預期單季營收將下滑到 515-535 億美元之間，其實已經反映淡季狀況，但是蘋果並未像外傳的，將終止 iPhone X 生產訂單，代表其實蘋果對市況沒有那麼看淡，供應鏈雖然也會面臨淡季影響，但是至少不會急凍。

另外一部分，就是要看蘋果的低價 Macbook 能否順利推出，由於這是蘋果擴大筆電市佔率的重要策略，相關供應鏈包括組裝廠鴻海 (2317-TW) 在內，也都是在等訂單下來，法人指出，如果 iPhone X 維持基本訂單量，加上低價 Macbook 也能順利推出，供應鏈第 2 季也可望讓淡季不會那麼淡。