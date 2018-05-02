鴻海股價持穩 鴻家軍漲多於跌

蘋果 (AAPL-US) 今 (2) 日凌晨公布財報，包括營收、獲利及產品銷售狀況均優於市場預期，激勵主要代工廠鴻海 (2317-TW) 股價走勢持穩，鴻家軍也是漲多於跌，其中以廣宇 (2328-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、台揚(2314-TW)、鴻準(2354-TW) 等漲幅相對較高。

外界因為擔心 iPhone X 銷售狀況不佳，恐拖累蘋果財報，不過數字結果公布，營收達 611 億美元，高於法人預期的 609 億美元，創同期新高，其中日本及中國營收年增率都超過 20%，每股稅後純益 2.73 美元，也高於法人預期的 2.64 美元。

而蘋果上一季的 iPhone 銷售量為 5220 萬隻，年增率了 2.9%，雖然低於分析師預估的 5230 萬隻，但是 iPhone 的營收年增率則達 14%，顯示旗艦機 iPhone X 表現還不算太差。

值得注意的是，蘋果預期第 2 季營收約在 515-535 億美元之間，也超乎過市場預期，多少也有利於鴻海的淡季營運。

法人表示，蘋果之前才傳出可能會將第 2 季的 iPhone X 訂單量降到 800 萬隻，不過從目前蘋果對第 2 季展望來看，或許實際下單量並不會那麼低，也有助於鴻海單季營運表現。