敬鵬平鎮其他廠區一度被短暫停工 但影響有限

發生大火的 PCB 廠敬鵬 (2355)1 日就平鎮廠區停工區域擴大與罰金等事宜召開重大訊息說明會，發言人蕭公彥提到，火災區域的 P2 與 P3 廠本就持續停工，至於被新勒令停工的是平鎮廠區的 P5 與 P1 廠，兩廠的一小部分面積，但目前全部復工，而罰款金額，因還沒收到裁罰公文，所以還不知實際金額。敬鵬位於平鎮有 4 個廠 P1、P2、P3 和 P5，大火後，桃園市府經發局、環保局、勞動局均前往察看，4 月 30 日勒令敬鵬平鎮 P2 廠、P3 廠全數停工，而非本次火災區域的 P1 廠與 P5 廠區，也有部分區域被勒令停工，另外桃園市政府多個單位也傳對敬鵬開出多張罰單。



就停工區域擴大一事，敬鵬回應，桃園市政府勞動檢查處於 4 月 30 日前往平鎮廠區檢查，P2 及 P3 廠因為是火災直接區域，所以無法生產，直接勒令停工，至於 P5 及 P1 廠部分停工面積在 2% 以下，當中 P5 廠因化學倉缺少洩漏偵測器，裁定停止作業，已於 4 月 30 日改善複查後恢復作業，而就 P1 廠部分，則化學倉缺少洩漏偵測器及內層前處理線待填加藥水超標，裁定停止作業，但也在 5 月 1 日完成複查，目前已恢復作業。



敬鵬補充，P1 及 P5 廠部分停工面積小且時間極短，所以沒有造成生產上的影響，但也透露，停工處分附帶罰款，最高可處罰 30 萬元，只是還沒有收到最後裁決金額公文，不知實際處罰金額。



此外，蕭公彥提到，桃園市政府環保局在 4 月 29 日與 30 日開出三張罰單，主要是針對消防廢水未妥善處理，並不是因為工廠生產的廢水，依處罰條款，裁罰金額在 3-300 萬元，但最後裁定金額公文尚未收到，故不知實際處罰金額。



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