屏東大模組廠啟用 元晶衝高跳空漲停創波段新高

太陽能電池廠元晶 (6443-TW) 屏東大模組廠建廠完成，周一 (4 月 30 日) 正式啟用，利多消息帶動今 (2) 日股價衝高，盤中跳空漲停至 10.35 元，寫下近 3 個月以來波段新高，逾 7000 張買單高掛，成交量已超過前一日的 4 倍之多。

元晶大模組廠為台灣最大太陽光電模組廠，第一期工程斥資近 20 億元，使用近一半的土地，興建樓地板面積 1.2 萬坪的廠房，自動化產線年產能達 500MW(百萬瓦)，目前已完成試產，預計 5 月進入量產，今年下半年視國內太陽電力設備市場狀況，可望持續擴增產能至 2GW(十億瓦) 或 3GW。

元晶大模組廠全廠均採用高度自動化設備，可同時生產包括「半切」、「雙玻」、「雙面發電」及「堆疊」等多項新產品。此外，也已取得經濟部標準局高效能模組 VPC 認證，太陽能系統若使用屏東廠生產的高效能模組，將享有依政府躉售電力價格加計 6% 的優惠。

元晶董事長廖國榮表示，太陽能模組廠是光電產業鏈的中間平台，往上承接矽原料、晶片與電池等上游產品，往下服務太陽能電力系統的建造與營運，是發展再生能源不可或缺的重要一環，且核能、風力發電等能源都需要進口許多機器設備，在大模組廠完工後，太陽能設備包括模組與電池等在內，就有高達 9 成可在台製造，對國內太陽光電產業鏈的結合具指標性意義。