【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到道瓊連續下跌以及台幣持續疲弱之下，使得台股反轉下跌，終場加權指數下跌 39.07 點，但持續站穩 10600 點整數關卡，而外資在現貨部分賣超 60.62 億，合計三大法人現貨淨賣超 76.06 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 3 月個人消費支出物價指數年率上升 2%，為一年來首度觸及 FED 的目標，在通膨穩健上升下，儘管最新公布的 ISM 製造業指數不如預期，FED 緊縮政策的步伐依舊被市場認定相較其他主要國家為快，美元指數因此再度大漲，完全消弭今年以來跌幅；英國在公布令人失望的製造業 PMI 之後，五月升息的機率基本上已經消除，英鎊因此再度重挫超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

週二美債殖利率再度走升，美元指數在歐元及英鎊弱勢下再度大漲，今年以來已轉為上漲，金價受到衝擊大跌超過 1%，在 FOMC 會議前夕已逼近 1300 美元關卡；同樣受到美元升值衝擊的還有原油市場，美國產量持續揚升，加上美股走跌，伊朗地緣政治風險難以支撐油價，期價因此同步大跌；雖然上週美國冬麥良率有所改善，但仍遠低去年同期水準，小麥期貨因此連續兩天大漲。

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