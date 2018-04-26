Nasdaq執行長：產業成熟時 也可成為加密貨幣交易平台

Nasdaq 執行長 Adena Friedman 表示，一旦產業成熟，Nasdaq 對成為比特幣一類的加密貨幣交易平台採開放態度。

Adena Friedman 週三表示，「Nasdaq 當然會考慮過段時間後成為加密貨幣的交易平台。如果我們評斷說『是時候了，大眾已經準備好迎接一個更有規範的市場』，一個能為投資者提供更公平體驗的制度。」

Nasdaq 和其他機構投資者面臨的重要障礙就是監管，Friedman 表示，這一點必須在公司增加交易所之前必須先解決，但她看好數位資產的未來。

「我相信，數位貨幣會持續存在，這個產業會成熟，只是要耗費多少時間的問題罷了。有朝一日你會開始思考『我們是否要為此提供更有規範的市場？』，而當然 Nasdaq 會考慮這點。」

同時，Nasdaq 正支援現有的加密貨幣交易。

週三，該公司宣布與加密貨幣交易平台 Gemini 合作，該平台係由比特幣早期投資人 Tyler 和 Cameron Winklevoss 創建。

Gemini 執行長 Tyler Winklevoss 聲明，這個交易讓 Gemini 平台能使用 Nasdaq 的監控技術，有助於確保該平台為其參與者提供公平和「基於規則的市場」。

雖然 Friedman 對加密貨幣的未來抱持樂觀看法，但她對以加密貨幣籌資的過程（即 ICO）就沒那麼看好了。

「ICO 必須受規範。SEC 是對的，那些是證券，必須受到一樣的規範。」

美國證券交易委員會（SEC）今年打擊 ICO 詐騙事件並於 3 月時表示，正在研究自加密貨幣交易平台到數位資產儲存公司（即電子錢包）等一切業務如何套用證券法規。SEC 主席 Jay Clayton 表示，監管單位正戮力「投入一大部分資源」到 ICO 市場上。

去年比特幣價格上漲超過 1300%，顯然引起了監管單位的注意。比特幣去年 12 月接近 2 萬美元價格，但隨後今年第一季卻經歷其史上最糟糕的三個月，跌幅達 48%。加密貨幣本週又再度站回 9000 美元以上，根據 CoinDesk，週三高點達 9746.82 美元，本週漲幅近 20%。