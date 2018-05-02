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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3       達爾膚            新昕纖   其祥-KY
易威     凱衛     富邦美債7-10      彬台              謚源     德麥
穆拉德   海灣     富邦美債20年      凱柏實業          東林     世坤
南璋     晟楠     元大美債7-10      遠昇              欣厚-KY  萬國通
勝昱     寶得利   富邦中國政策債    及成              友銓     新昕纖
飛寶企業 昇華     元大美債1-3       昇銳              達威     聚紡
精確              元大投資級公司債  點晶              松崗     興采
宏易              元大中國債3-5     振維              三圓     直得
唐鋒              群益15年IG電信債  大峽谷-KY          雙喜     泰茂
榮群              群益15年IG科技債  太欣              力泰     至興
天宇              群益10年IG金融債  立衛              理銘     萬在
新零售            國泰5Y+新興債     青雲              雅茗-KY  瑞穎
力新              國泰1-5Y高收債    凱鈺              亞都     大恭
恩得利            合世              建達              東凌-KY  雙邦                
李洲              易威              撼訊              關中     致振                
凱柏實業          穆拉德            沛亨              隆中     康聯訊              
遠昇              太景*-KY          保銳              時報     韋僑                
及成              南璋              英格爾            欣泰     威潤                
鑫龍騰            勝昱                                         唐榮                
和進              飛寶企業                                     世豐                
耀勝              精確                                         凌網                
倚強              宏易                                         李洲                
錦明              唐鋒                                         港建                
鑫創              榮群                                         昇銳                
廣寰科            天宇                                         至寶電              
點晶              新零售                                       點晶                
建舜電            力新                                         幸康                
泰谷              恩得利                                       迎輝                
典範              李洲                                         重鳥鵬              
長天              凱柏實業                                     東林                
益通              遠昇                                         晟楠                
振維              及成                                         營邦                
鴻翊              鑫龍騰                                       青雲                
迎輝              和進                                         昇益                
欣厚-KY           耀勝                                         三聯                
兆遠              倚強                                         合邦                
系統電            錦明                                         業強                
世紀              鑫創                                         撼訊                
華容              廣寰科                                       安碁                
建榮              點晶                                         易通展              
立衛              建舜電                                       迅德                
天揚              泰谷                                         倉和                
鈺創              典範                                         三圓                
合正              長天                                         力泰                
寶聯通            益通                                         理銘                
昇益              振維                                         惠普                
凱鈺              鴻翊                                         安心                
德宏              迎輝                                         燦星旅              
合邦              欣厚-KY                                      高野                
萬旭              兆遠                                         亞都                
驊宏資            系統電                                       老爺知              
久正              世紀                                         德記                
上揚              華容                                         誠品生活            
全譜              建榮                                         華義                
易通展            立衛                                         時報                
安鈦克            天揚                                         琉園                
元隆              鈺創                                         旭然                
沛亨              合正                                         鼎創達              
九暘              寶聯通                                       捷必勝-KY            
凱碩              昇益                                         明揚                
全達              凱鈺                                         綠河-KY             
奧斯特            德宏                                         欣雄                
保銳              合邦                                         欣泰                
立碁              萬旭                                                             
越峰              驊宏資                                                           
英格爾            久正                                                             
士開              上揚                                                             
志嘉              全譜                                                             
富裔              易通展                                                           
正德              安鈦克                                                           
燦星旅            元隆                                                             
富驛-KY           沛亨                                                             
劍湖山            九暘                                                             
德記              凱碩                                                             
泰偉              全達                                                             
華義              奧斯特                                                           
得利影            保銳                                                             
鼎創達            立碁                                                             
花王              越峰                                                             
邦泰              英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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