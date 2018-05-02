台股盤前─蘋果獲利優於預期盤後股價大漲 蘋概股壓力可望抒解

台股 4 月收盤重新收復年線，蘋果財報公布，雖然銷售量略低於預期，但營收及獲利表現則是優於預期，盤後股價持續上漲 4.1%，且預測本季營收動能可望持續，勞動節休市後今 (2) 日開盤，蘋概股壓力可望紓解，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 仍是重要觀察指標，另外，在外資賣壓減緩下，也有助大盤表現。



台股 4 月 30 日在電子三雄反彈下收復年線，終場以 10657.88 點作收，大漲 104.45 點，月線下跌 261.61 點，K 線收黑；三大法人部分，外資及陸資賣超 0.05 億元，外資自營商賣超 0.64 億元，投信買超 7.62 億元，自營商自行買超 2.6 億元，自營商避險買超 19.43 億元，合計買超 29.61 億元。

個股部分包括鴻海及台積電的外資賣超張數大減，但鴻海遭外資連賣 25 天；期貨部分，三大法人土洋對作，外資減碼多單 1552 口，淨部位多單降到 30875 口；投信回補空單 812 口，淨部位空單來到 25940 口；自營商回補空單 414 口，淨部位空單來到 4870 口，合計三大法人減碼空單 326 口，淨部位多單為 65 口。

法人認為，外資賣超金額減緩，蘋果財報將是影響台股後市的重要關鍵，大盤指數雖然站回年線，但半年線以下均線下彎發散呈現空頭排列，均線蓋頭壓力沉重，在上檔層層反壓下，留意短線反彈後震盪壓回。

蘋果財報公布，會計年度第 2 季營收和獲利都優於預期，單季營收 611 億美元，淨利 138 億美元，每股盈餘 2.73 美元，iPhone 銷售 5220 萬支，略低於分析師預期的 5230 萬支，但較去年同期 5070 萬支高；蘋果服務部門營收 91 億美元，上升 31%，優於預期的 84 億美元。



蘋果宣布額外回購自家股票 1000 億美元，且調高季股利 16%，展望第 3 季營收 515-535 億美元，約與分析師預估持平或略優；蘋果第 2 季四大地區營收都成長，中國與日本地區成長逾 20%，蘋果預測第 3 季營收動能可望持續；蘋果股價周二收盤大漲 2.3% 至 169.1 美元，在財報公布後，股價盤後大漲 4.1% 至 176.07 美元。

美股周二漲跌互見，道瓊工業指數盤中一度下跌 355 點，終場收低 64.10 點或 0.27% 至 24099.05 點；蘋果財報公布前，股價上漲 2.3%，帶動 Nasdaq 指數收高 64.44 點或 0.91% 至 7130.7 點；S&P 500 指數收高 6.75 點或 0.25% 至 2654.80 點；費城半導體指數收高 21.54 點或 1.73% 至 1265.94 點。

元大投信台股暨大中華投資部基金經理劉家宏指出，經濟基本面可望支撐股市，但資金面同時收縮，加上如貿易戰等插曲將使盤勢震盪；今年應嚴守紀律，在市場恐慌時逢低布局，並在評價合理時適度獲利了結，以區間操作為主。

劉家宏表示，類股方面，可留意去年落後今年補漲的生技股族群，另外缺貨題材的矽晶圓、被動元件基本面有強勁支撐。一些電子類股受上半年出貨淡季拖累跌幅較大，AI、 IoT、自駕車、工業 4.0 仍是長期趨勢，可趁拉回逢低布局。此外還有受惠升息循環的金融股。