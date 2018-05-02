台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月2日

台積電南京 12 吋廠首批 16 奈米晶圓近期正式量產出貨，展現台積電僅花 20 個月從動土到正式出貨的高效率能力。台積電南京廠是目前中國製程技術最先進的晶圓代工廠，據悉，首批供貨的客戶是全球虛擬貨幣挖礦龍頭比特大陸。

缺料缺怕了，和碩董事長童子賢決定主動出擊。根據業內看法，和碩在這波被動元件缺貨潮中受影響程度算是偏高，因此童子賢將在近日內親自率領執行長廖賜政，一同飛往日本向被動元件大廠村田製作所、太陽誘電株式會社求料。

來台投資 12 年，中嘉網路大股東安博凱（MBK）最近又傳計畫出售股權。據了解，前次的買家外資摩根史丹利以及以郭冠群為首的本土私募基金已經向 MBK 出價，並向主管機關打過招呼，將募集國內外資金，與大豐電董事長戴永輝的團隊競爭中嘉網路主導權。



聯合報

多明尼加與我斷交

油價設緩漲機制 最快下周公布

中嘉又傳要賣 2 入人馬搶

經濟日報

台積南京廠量產

美財長明訪中 紓解貿易緊張

美中貿易戰 燒旺挖礦供應鏈

蘋果日報

鴻海自駕車 2021 飆進威州廠

電動賓士超猛 還能插花泡茶

太陽能業者怨 地租年漲翻倍

中國時報

520 倒數 集團股帶頭衝

3 業者籌設 星宇航空 2020 開航

美防科研外洩 對陸學者設限

工商時報

缺料缺到怕! 童子賢赴日搶料

南部限水! 下周是關鍵

失望！ 美鋼鋁稅豁免 未納台灣

自由時報

前澳洲總理︰美中進入 IT 新冷戰

保險、券商回聘肥貓 財報須揭露

川金會在板門店 傳金正恩點頭